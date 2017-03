Szydło: To początek zmian, które muszą nastąpić w UE

reklama

Dziś w Rzymie 27 państw Unii Europejskiej, w tym również Polska, podpisało Deklarację Rzymską. 60 lat po podpisaniu traktatu założycielskiego UE. Jak stwierdziła Beata Szydło, deklaracja to "początek zmian, które w Unii muszą nastąpić".

Jak mówiła polska premier po podpisaniu Deklaracji Rzymskiej:

"Z pewnością trudnością, ale udało się uzgodnić i potwierdzić jedność UE. Dla Polski to było kluczowe. Zostały przyjęte postulaty Polski. Jest dobry moment do tego, żeby zrobić kolejny krok do tego, żeby nie zatrzymać się tylko na dzisiejszym dniu, ale żeby ten dzień był początkiem refleksji nad odbudową i odnową UE, tych wszystkich wartości, które połączyły kiedyś Europejczyków".

Jak dodawała:

"Jest to satysfakcja, początek drogi zmian, które muszą nastąpić w UE. Dla Polski to najważniejsze, że jest potwierdzona jedność UE, wola wszystkich państw członkowskich do tego, abyśmy razem wspólnie budowali naszą przyszłość".

Szydło podkreślała, że teraz państwa Unii powinny przygotowywać dobre projekty, które będą pomagały w rozwijaniu się i jednoczeniu Europy.

emde/300polityka.pl

25.03.2017, 17:00