Szydło spotkała się z Kaczyńskim. Rozmawiali o rekonstrukcji?

Według informacji Polskiej Agencji Prasowej, szefowa rządu, Beata Szydło spotkała się dziś po południu z prezesem PiS, Jarosławem Kaczyńskim w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej.

Informację przekazali PAP politycy z władz Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiadomo jednak, czego dotyczyła rozmowa.

W TVP Info wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS, Ryszard Terlecki poinformował, że dziś wieczorem Komitet Polityczny PiS zadecyduje, czy rekonstrukcja rządu obejmie również stanowisko premiera, sama rekonstrukcja miałaby natomiast zostać przeprowadzona już w przyszłym tygodniu.

"Ten okres jest dość długi, przedłuża się. Mam nadzieję, że w tym tygodniu go zamkniemy, bo potrzebna jest stabilizacja"- powiedziała z kolei wczoraj na antenie Telewizji Trwam premier Beata Szydło.

Również prezydent chciałby szybkiego zamknięcia sprawy rekonstrukcji rządu.

"Pan prezydent wyraził oczekiwanie, by temat rekonstrukcji został zamknięty tak szybko, jak to jest możliwe, żeby przeciąż wszelkie spekulacje medialne, co do tej kwestii"- poinformował rzecznik prasowy głowy państwa po spotkaniu premier, prezydenta, marszałka Sejmu oraz prezesa PiS.

yenn/PAP, Fronda.pl