Szydło: Rząd PiS kojarzy się ze wsparciem rodziny. I z dotrzymywaniem słowa!

"To tu, w Sokole, prezes PiS ogłosił w 2014 roku, że kandydatem PiS w wyborach prezydenckich będzie Andrzej Duda. Wierzę, że magia tego miejsca pomoże też teraz. To dzięki waszemu poparciu uzyskaliśmy mandat do stworzenia rządu"- podkreśliła wicepremier Beata Szydło na spotkaniu wyborczym w Krakowie.