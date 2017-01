Szydło: Rodzina ma się czuć w państwie bezpiecznie

reklama

Fot. Youtube reklama

Premier Beata Szydło powiedziała w poniedziałek w Stalowej Woli, że w tym roku rząd przeznaczy na program "Maluch plus" ok. 500 mln zł. Minister Elżbieta Rafalska dodała, że powstanie ponad 12 tys. nowych miejsc w żłobkach.

Szydło oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej uczestniczyły poniedziałek w otwarciu Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Stalowej Woli (Podkarpackie).

Premier przypomniała, że rząd obok programów "500 plus" i "Mieszkanie plus", realizuje program Maluch plus, w ramach którego w tym roku wydanych zostanie ok. 500 mln zł na wsparcie inwestycji w żłobki. "Dzisiaj jesteśmy razem z maluchami, żeby o tym programie opowiedzieć" - powiedziała Szydło, dodając, że rodzina ma być bezpieczna, "rodzina ma się czuć w swoim państwie bezpiecznie, ma mieć poczucie, że państwo ją wspiera, pomaga, że może godnie żyć".

Jak zaznaczyła, temu właśnie służą działania rządu PiS.

"Wszystkie programy, które realizowaliśmy w ubiegłym roku, które w tej chwili zaczynają przynosić tak dobre owoce, począwszy od +Rodziny 500 plus+ poprzez wspieranie rynku pracy, po podnoszenie minimalnych wynagrodzeń, poprzez właśnie takie projekty jak wspieranie inwestycji dla dzieci, mają służyć jednemu: w Polsce najważniejsza ma być rodzina. Dzieci to jest nasza przyszłość. Czy może być coś piękniejszego i wspanialszego niż mali obywatele, którzy tutaj za nami się znajdują?" - powiedziała Szydło.

Premier powiedziała też, że pomoc z programu Rodzina 500 plus trafiła do prawie 4 mln dzieci, z których ponad 1 mln mieszka na Podkarpaciu. Na rodzinę w tym województwie zostało przeznaczonych średnio blisko 7 tys. zł w ramach tego programu. Programem 500 plus jest objętych 65 proc. dzieci z terenów wiejskich na Podkarpaciu. "To pokazuje skalę tego programu i jego rzeczywisty wymiar" - powiedziała szefowa rządu.

Szydło podkreśliła, że moda na rodzinę to najlepsza moda. "I nie zabraknie nam stalowej woli, żeby ją promować" - zadeklarowała w Stalowej Woli.

Z kolei minister Rafalska zapowiedziała, że w obecnym roku powstanie ponad 12 tys. nowych miejsc w żłobkach, a "dofinansowanie będzie łącznie dotyczyło - i tych powstających i tych, które już istnieją - ponad 53 tys. miejsc".

emde/Źródło: www.kurier.pap.pl

31.01.2017, 8:12