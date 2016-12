Szydło: Posłowie PO i .N zamiast pracować, zajmują się awanturnictwem

reklama

Premier Beata Szydło podczas konferencji prasowej wypowiedziała się na temat trwającej blokady Sejmu przez opozycję. Określiła te wydarzenia mianem awantury.

Jak mówiła szefowa rządu na konferencji:

"Ja nazywam awanturą wywołaną przez grupę posłów PO i Nowoczesnej. To grupa posłów, która zamiast pracować zajmuje się po prostu awanturnictwem. Warto im zadać pytanie: czyich interesów bronicie, i w czyim imieniu wszczynacie te awantury. Wszystko zostało przyjęte zgodnie z konstytucją, zgodnie z prawem. Jest budżet, budżet stabilny. Jeżeli posłowie, którzy dziś na sali sejmowej nie pracują dla Polaków, tylko zajmują się sami sobą i nie doceniają tego, że Polacy otrzymali taki dobry budżet, warto zapytać w czyim imieniu to robią. 11 stycznia będzie posiedzenie Sejmu. To będzie sprawdzian dla nich: czy chcą realizować projekt budowy, rozwoju Polski, czy chcą działać w czyimś imieniu, pytanie czyim. Posłowie, którzy nie mogą się pogodzić się z tym, że elity przestały otrzymywać benefity, teraz protestują" – powiedziała w KPRM premier Beata Szydło.

Jak dodawała:

"Politycy, którzy nie chcą pracować, tylko którzy chcą wszczynać awantury – być może celem jest obalenie rządu – dziś głoszą hasła, że trzeba szukać innych rozwiązań. Nie ma powodu, wszystko zostało przyjęte zgodnie z prawem i Konstytucyją. Sytuacją w Polsce jest stabilna. Rząd się nie cofnie, nie cofnie się też Prawo i Sprawiedliwość".

emde/300polityka.pl

29.12.2016, 18:04