Szydło: Polska jest atrakcyjna dla inwestorów

fot. Domena Publiczna

Premier Beata Szydło oraz wiceprezydent Indii Mohammad Hamid Ansari wzięli udział w Forum Biznesu organizowanym w resorcie rozwoju. Byli także przedstawiciele izb handlowych i biznesmeni z obydwu państw.

Premier Beata Szydło mówiła, że Indie to państwo o ogromnym potencjale. Jej zdaniem, relacje z tym krajem Polska powinna opierać między innymi o silny handel. "Zgodziliśmy się z panem prezydentem, że aspekt gospodarczy staje się obecnie wiodącym w polsko-indyjskiej współpracy. Zachęcamy do większego zaangażowania kapitałowego tamtejszych firm w Polsce.

Cieszy fakt, że 20 indyjskich firm w Polsce już zainwestowało. Staliśmy się atrakcyjnym rynkiem inwestycyjnym od przystąpienia do Unii Europejskiej" - powiedziała Beata Szydło.

Słów pochwał pod adresem naszego kraju nie szczędził indyjski wiceprezydent Mohammad Hamid Ansari. Wskazał, iż Polska jest przykładem silnego rozwoju dla innych państw na świecie: "Indie dostrzegają w Polsce silnego, rosnącego gospodarczego biznesowego partnera. Nie dotyczy to tylko Europy, ale ogólnie świata. Polskie przemiany w ostatnim dwudziestoleciu były znakomite, a wzrost gospodarczy - imponujący. Ta zmiana jest widoczna dookoła" - zaznaczył Ansari.

Według wstępnych danych resortu rozwoju za ubiegły rok, polski eksport do Indii wzrósł o 44 procent w stosunku do wcześniejszego. Jego wartość to około 670 milionów dolarów.

emde/Polskie Radio

28.04.2017, 8:20