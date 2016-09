Szydło: Polacy chcą żyć na europejskim poziomie

reklama

Fot. Youtube reklama

Premier Beata Szydło na pierwszym posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów mówiła o wielkich oczekiwaniach, jakie przed nim stoją.

Jak mówiła na pierwszym posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów premier Beata Szydło:

„Komitet ekonomiczny jest tą strukturą, która odpowiada za rozwój, gospodarkę, przegotowuje plany, ustawy, projektu, koordynuje politykę gospodarczą. Polska mu się rozwijać, szybszy rozwój gospodarczy jest potrzebny. Dzisiaj Polacy chcą żyć na europejskim poziomie, chcą mieć równe szanse, godne życie i to jest naszym obowiązkiem. Oczekiwania w stosunku do KERM są bardzo duże, ale jestem przekonana, że państwo temu sprostacie i że plan odpowiedzialnego rozwoju będzie planem, który będziemy bardzo szybko, skutecznie wprowadzać w życie. Oczekuję, że przedstawią państwo plany ustaw do końca tego roku i harmonogram działań na przyszły rok. Życzę powodzenia. Jestem przekonana, że wspólnie będzie państwo pracować skutecznie i intensywnie”

emde/300polityka.pl

30.09.2016, 17:30