Szydło ostro o ACTA2: Platforma po raz kolejny pokazała swoją 'wiarygodność'

"Platforma Obywatelska uderzyła dzisiaj w wolność słowa i swoją wiarygodność. Kilka dni temu mówili, że nie zgodzą się na to, by wolność słowa była naruszona. Taka jest ich wiarygodność. Jedno mówią, a drugie robią. Kiedy mówili, że nie podniosą wieku emerytalnego, to go podnieśli. Tak jak mówili, że nie przyjmą imigrantów"- oceniła wicepremier.

"Jeżeli to prawda, to pokazuje jak silne są wpływy lobbystów. I jak ci, którzy są w Parlamencie Europejskim powinni bronić interesów własnego kraju.Wielokrotnie europosłowie PO atakowali polski rząd, występując przeciwko interesowi Polski. Skarżąc się na Polskę występowali przeciwko interesom Polski. Nord Stream 2, który szkodzi polskiemu bezpieczeństwu, nie gra na wyobraźni Platformy Obywatelskiej,"-skomentowała rozmówczyni TVP Info.

"Chcemy podnosić wynagrodzenia, bo zdajemy sobie sprawę, że są zbyt niskie. Ale robimy to sukcesywnie. Nie stać budżetu na to, by wyłożyć dodatkowo 17 miliardów"-przypomniała była szefowa rządu. W ocenie Beaty Szydło, przewodniczący ZNP, Sławomir Broniarz, to bardziej polityk niż szef związku. Jakkolwiek by nie było, wicepremier wyraziła nadzieję, że sprawę uda się załatwić bez problemów dla uczniów.