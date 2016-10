Szydło: Odpowiemy K. Europejskiej w sprawie TK

reklama

Według słów polskiej premier, nasz rząd udzieli odpowiedzi Komisji Europejskiej w sprawie jej uwag dotyczących sporu o Trybunał Konstytucyjny.

Premier Beata Szydło powiedziała w Brukseli, że Polska odpowie Komisji Europejskiej na jej zalecenia w sprawie rządów prawa. 27 października mija trzymiesięczny termin, w którym Komisja Europejska oczekuje reakcji ze strony Warszawy.

"Oczywiście taka odpowiedź zostanie udzielona” - powiedziała premier Beata Szydło i dodała, że Polska jest państwem, który zachowuje się konstruktywnie. "Szukamy dialogu i przede wszystkim staramy się prowadzić dyskusję merytorycznie, a nie tak, jak czasami, mam wrażenie, niektóre podmioty czy instytucje, które bardziej politycznie angażują się w sprawę” - dodała polska premier.

Pod koniec lipca Komisja Europejska zaleciła rządowi podjęcie działań naprawczych w sprawie sporu konstytucyjnego, opublikowanie zaległych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i stosowanie się do nich. Wraz z publikacją rekomendacji Komisja przeszła do drugiego etapu tak zwanej procedury kontroli praworządności. Zignorowanie zaleceń może zakończyć się wnioskiem Komisji o nałożenie sankcji, włącznie z odebraniem głosu na unijnych posiedzeniach ministerialnych. Do tego potrzebna jest jednak jednomyślność wszystkich krajów, a Węgry już zapowiedziały, że takiego wniosku nie poprą.

