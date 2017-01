Szydło o zmianie ordynacji wyborczej w wyborach samorządowych

reklama

Powinna być wprowadzona dwukadencyjność wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - oceniła w środę premier Beata Szydło. Jej zdaniem dyskusji nad kadencyjnością samorządowców nie należy wiązać z kwestią kadencyjności posłów czy senatorów, bo to zupełnie inna kwestia.

"Być może, że powinno to polegać na tym, że kadencja będzie wynosiła pięć lat, byłby ten okres dziesięcioletni" - podkreśliła, odnosząc się do kadencyjności samorządowców. "Dla wielu samorządów będzie to z korzyścią" - dodała na antenie TVN24 szefowa rządu.

Premier powiedziała też, że nie wiązałaby propozycji dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast "z rozważaniem kadencyjności mandatu posłów czy senatorów". "To jest zupełnie inna kwestia. Obawiam się, że jeżeli Ryszard Petru wrzuca do dyskusji nad kadencyjnością samorządowców kwestię kadencyjności posłów i senatorów, to nie po to, ażeby wprowadzić tę kadencyjność, tylko po to, ażeby zablokować wprowadzenie zmian w ordynacji samorządowej" - uznała Szydło.

emde/Źródło: www.kurier.pap.pl

19.01.2017, 8:40