Szydło: Nikt nie zawróci nas z obranej drogi

Trwa konwencja "Zgromadzenie Wsi Polskiej" w Wojniczu. Wystąpiła na niej premier Beata Szydło, która mówiła o tym, w jaki sposób rząd wspiera polską wieś.

Premier Szydło mówiła o działaniach mających poprawić kondycję polskiej wsi:

"Rozpoczęliśmy tę drogę niemal dokładnie rok temu. Od tej pory każdego dnia ciężko pracujemy, by wywiązać się ze zobowiązań, które wam złożyliśmy. Rozpoczęliśmy tę drogę i będziemy nią konsekwentnie podążali. I nikt nas z niej nie zawróci. Bo wiemy doskonale, zdajemy sobie sprawę z tego, by Polska i Polacy zasługują na to, by ta zmiana, o której mówiliśmy w kampanii wyborczej i którą od roku realizujemy stała się rzeczywistością. Polska tego potrzebuje. Zapytacie państwo, co udało się w ciągu tych 12 miesięcy zrobić dla wsi. Zacznę od sztandarowego programu PiS: 500+. To 1 mln 360 tysięcy dzieci na wsi, do których trafiło 4 mld złotych. To największe wsparcie jakie kiedykolwiek otrzymała polska wieś. W przyszłym roku ta pomoc będzie dwukrotnie większa, bo program będzie realizowany od 1 stycznia. To jest realna pomoc dla polskich rodzin, dla rodzin na wsi".

Jak mówiła polska premier, rząd Prawa i Sprawiedliwości jest tym, który skierował polską wieś na drogę rozwoju:

"PiS szło do wyborów mówiąc, że każdy człowiek ma mieć równe szanse, że każdy człowiek musi być doceniony i że każdy musi czuć się jak u siebie w domu. Rząd PiS jest od pierwszego dnia pracy wierny tym zobowiązaniom, które wobec was podjęliśmy. Bo to wy powiedzieliście nam, czego oczekujecie. Dzięki rozmowom z wami na spotkaniach – a przejechaliśmy wiele tysięcy kilometrów przez wiele lat, zachęceni przez premiera Kaczyńskiego, gdy nie był łatwy czas, gdy byliśmy w opozycji. Te spotkania, ten dialog doprowadził nas do zwycięstwa. Do tego, że dziś rząd PiS z tych rozwiązań się rozliczyć. I zrobić to, co potrzebujecie, co potrzebuje Polska" – mówiła w Wojniczu premier Beata Szydło.

Jak dodawała, o wieś trzeba dbać, bo stanowi ona jeden z naszych największych skarbów:

"Jesteśmy rządem, który skierował polską wieś na realną drogę rozwoju. Ale wiedzieliśmy od początku, że musimy pamiętać, o tych których do nas mówili w kampanii. Wieś to nie tylko rolnictwo. To szkoła, to kultura, infrastruktura. To ogromne bogactwo o którym musimy nie tylko pamiętać, ale i pielęgnować. Musimy o nią dbać, jak o największy skarb".

Jak dodawała:

"Podwyższyliśmy kwotę zwrotu akcyzy na paliwa do 1 zł za litr. Był to jeden z postulatów Krajowej Rady Izb Rolniczych. Odpowiedzieliśmy na ten postulat pozytywnie. Ponieważ to deklarowaliśmy i w praktyce to realizujemy: chcemy dialogu, słuchamy ludzi i rozmawiamy z nimi".

emde/Fronda.pl

13.11.2016, 15:10