Szydło liczy na udaną współpracę Polski i Chin

Polski rząd od wielu miesięcy pracuje nad wspólnymi punktami strategii rozwoju Polski i Chin; liczę, że w niedługim czasie uda się uzgodnić i zrealizować projekty współpracy korzystne dla obu stron - oświadczyła na Forum Pasa i Szlaku premier Beata Szydło.

Szefowa polskiego rządu w swym poniedziałkowym wystąpieniu w Pekinie na międzynarodowym forum poświęconym chińskiej inicjatywie Nowego Jedwabnego Szlaku mówiła o Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. "Jest to wieloletni program unowocześnienia polskiej gospodarki, którego realizacja jest dla nas priorytetem" - powiedziała Szydło.

Jak podkreśliła, polską strategię w zakresie modernizacji przemysłowej można porównać do chińskiej strategii Made in China 2025. "W kontekście inicjatywy Pasa i Szlaku Polska jest zainteresowana płaszczyznami współpracy, które z jednej strony przyczynią się do realizacji naszej narodowej strategii rozwojowej, a z drugiej będą wartościowym wkładem w realizację chińskiej inicjatywy" - mówiła Szydło.

Jak zaznaczyła, powinniśmy unikać sytuacji, w której realizacja promowanego projektu jest "w jakikolwiek sposób narzucona" czy nieakceptowana przez wszystkie państwa. "Nad poszukiwaniem wspólnych punktów odniesienia między wspomnianymi strategiami polski rząd pracuje od wielu miesięcy i liczę na to, że w niedługim czasie uda się uzgodnić i zrealizować praktyczne projekty współpracy, korzystne dla obu stron oraz państw trzecich" - mówiła premier.

Szydło podkreśliła ponadto, że rozwój nowych inicjatyw gospodarczych o międzynarodowym zasięgu będzie zależał w dużej mierze od stabilności obszaru położonego między Unią Europejską a Chinami. Jak mówiła, "w naszym wspólnym interesie powinno leżeć jak najszybsze znalezienie pokojowego rozwiązania konfliktów w krajach sąsiednich, tak aby korzyści z realizacji przedsięwzięć gospodarczych mogły stać się udziałem wszystkich zainteresowanych stron".

