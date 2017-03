Szydło: Komuniści chcieli zniszczyć pamięć o Żołnierzach Wyklętych

reklama

Premier Beata Szydło mówiąc na warszawskich Powązkach o Żołnierzach Wyklętych, podkreślała znaczenie święta ich pamięci oraz to, jakie wartości przekazują nam bohaterowie.

Jak mówiła premier, przypadający dziś Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych na dobre zagościł w naszej rzeczywistości:

"Jest to święto, które na dobre zagościło w polskiej rzeczywistości. Przypomina nie tylko o tych wspaniałych bohaterach, którzy poświęcili wszystko dla Ojczyzny, dla wolności.. Ale jest to też święto, które ma ogromne znaczenie w kształtowaniu polskości w młodych ludziach" - stwierdziła Beata Szydło.

Jak podkreślała premier, komuniści robili wszystko, aby tę pamięć zniszczyć:

"Władze komunistyczne chciały tę pamięć zniszczyć. Polacy na to nie pozwolili. Kształtowanie patriotycznych postaw młodych ludzi jest w dużej mierze oparte w dużym stopniu na budowaniu pamięci o Żołnierzach Wyklętych".

Jak dodawała Beata Szydło, Żołnierze Wyklęci uczą nas, co to znaczy wierność ojczyźnie, oddanie i prawdziwy patriotyzm.

Przypomniała przy tym, że to ś.p. Lech Kaczyński wpisał Dzień Pamięci do kalendarza świąt patriotycznych:

"To śp. Lech Kaczyński był inicjatorem tego by 1 marca został wpisany do kalendarza świąt państwowych. To tez jego święto. Bo oto on powiedział, że ta pamięć nie może zginąć, ma być pamięcią, która staje się pamięcią państwową".

1.03.2017, 10:10