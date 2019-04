Szydło do nauczycieli: PO-PSL zamroziło Wam pensje, my dajemy podwyżki

"Od 2018 roku realizujemy program podwyżek dla nauczycieli. W 2017 roku odmroziliśmy pensje nauczycielskie, które zostały w 2012 roku zamrożone przez PO i PSL. (...) W porównaniu do grudnia 2017 roku wzrost wynagrodzeń to średnio 21 proc."-wyliczała polityk. Jak przypomniała Szydło, kolejną propozycją zawartą w porozumieniu jest skrócenie stażu oraz przyspieszenie awansu zawodowego, a to również przełoży się na wzrost wynagrodzenia nauczyciela.

"Od 2015 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie realizuje zmianę programu gospodarczego. Wprowadzamy model gospodarczy, którego podstawowym założeniem jest to, że ze wzrostu PKB mają prawo korzystać wszyscy obywatele - wszystkie Polki i wszyscy Polacy. I jest to diametralnie różne podejście do tego, które państwo prezentujecie i którego wy jesteście autorami. Dlatego, że przez wiele lat w Polsce był realizowany model, u którego legł plan Balcerowicza, który różnicował Polaków. Jego trzy główne założenia to było: Polska ma być montownią, zapleczem taniej siły roboczej, a ci, którzy się z tym nie zgadzają mieli wyjeżdżać za granicę. My diametralnie ten model gospodarczy zmieniamy"-mówiła Beata Szydło do opozycji. Była premier zaznaczyła, że rząd zdaje sobie sprawę, iż w naszym kraju jest wiele grup zawodowych, które powinny lepiej zarabiać. Polityk zadeklarowała, że pensje przedstawicieli tych grup będą wyższe, jednak nie da się zrobić tego od razu.