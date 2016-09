Szydło: Chcę, by służba zdrowia mogła spokojnie działać

reklama

Fot. flickr reklama

Zakończyło się spotkanie premier Szydło i ministra Radziwiłła z przedstawicielami „Solidarności” w Centrum Dialogu Społecznego.

Jak stwierdziła po spotkaniu polska premier, w wyniku owocnej dyskusji ustalono tryb dalszego dialogu.

„Uważam, że dyskusja była bardzo dobra. Ustaliliśmy pewien tryb dalszego dialogu. Ustaliliśmy, że będziemy rozmawiać, zobowiązałam ministra do konkretnych działań w konkretnym czasie. Czekamy również na opinie Solidarności. Został sporządzony protokół [dalszych spotkań i dialogu]”

Jak dodała:

„Jesteśmy bliscy temu, by niektóre projekty ustaw były przyjęte, będą trwały konsultacje. Ja uważam, ze to była dobra rozmowa. Kolejne spotkania będą tylko i wyłącznie służyły temu, by ten system był jak najlepszy, by system był skierowany na pacjenta i na to, by pracownicy służby zdrowia mogli spokojnie wykonywać swoje zawody”.

emde

20.09.2016, 18:59