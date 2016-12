Szydło: Bezsilność i frustracja tych, którzy utracili władzę

reklama

"Szanowni Państwo, obowiązkiem rządzących jest dbanie o obywateli państwa. Chcę zapewnić, że w pełni wywiązujemy się z tego obowiązku. Sytuacja wywoływana przez opozycję w skrajnej emocji nie ma nic wspólnego z rzeczywistą kondycją naszego kraju. Wynika z bezsilności, frustracji tych, którzy władzę utracili i nie mają pomysłu, jak przekonać Polaków do własnych racji. Krzyk, sianie zamętu to metody, które stały się narzędziem partii opozycyjnych. Nie ma to nic wspólnego z rządami prawa" - mówi premier Beata Szydło w swoim najnowszym wystąpieniu po niesamowitych protestach łże-opozycji.

"Opozycja, która merytorycznie recenzuje rządzących, która motywuje władzę i patrzy jej rzetelnie na ręce, jest solą demokracji - powiedziała w sobotę premier Beata Szydło w telewizyjnym wystąpieniu. Niestety dziś takiej nie ma" - wskazuje Szydło.

"Pomimo barier i uprzedzeń można i warto rozmawiać. Nigdy nie jest za późno, by zejść ze złej drogi i pójść ścieżką dialogu w imię czegoś, co powinno nas łączyć bezwarunkowo, czyli Polski. Kłótnia polityczna może opozycji wydawać się atrakcyjna, ale to ogromny delikt przeciw dobru wspólnemu. I temu trzeba się przeciwstawić" - zaapelowała premier.

Wysłuchajcie koniecznie jej przemówienia.

ol/TVP Info, Fronda.pl

17.12.2016, 21:15