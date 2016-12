Szydło: Będziemy się zajmować sprawami zwykłych ludzi

reklama

Premier Beata Szydło podczas spotkania z samorządowcami w Bielsku-Białej mówiła o tym, że obecnie polskie państwo chce działać i pomagać w tych obszarach, które były zaniedbywane podczas rządów koalicji PO-PSL.

Jak mówiła premier Szydło w Bielsku-Białej, na spotkaniu z samorządowcami z regionu:

„Dzisiaj dzieje się bardzo dużo ważnych rzeczy gospodarczych, inicjowanych przez rząd. Właśnie w tym momencie wicepremier Morawiecki podpisze bardzo ważny kontrakt, który da nowe miejsca pracy dla naszego kraju. Pojawi się nowy inwestor, to ważna inwestycja, która będzie realizowana na Dolnym Śląsku. W tym czasie minister Błaszczak otwiera kolejny posterunek policji w małej miejscowości, który przez naszych poprzedników został zamknięty".

Jak dodawała, zajęcie się sprawami zwykłych ludzi to jedna z obietnic wyborczych PiS:

"Myśmy obiecali Polakom w kampanii, że będziemy się zajmować sprawami zwykłych ludzi, obywateli, będziemy realizować to, na co oni oczekują i wywiązujemy się z tych deklaracji. Przywracamy polskie państwo w tych regionach, miejscowoś.ciach, gdzie było przez PO i PSL przez 8 lat zwijane. Ten plan będziemy realizowali konsekwentnie tak, jak założyliśmy. Będziemy realizowali inwestycje, będą powstały nowe miejsca pracy. Będziemy wspierali przedsiębiorców, to wszystko, co w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju zostało zapisano”

Premier Szydło oraz minister Adamczyk podpisali w trakcie spotkania porozumienie w sprawie budowy drogi S1.

