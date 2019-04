Szydło apeluje do związkowców: Nie wykorzystujcie młodzieży w sporze z rządem

ceramik 5.4.19 22:06

Nie dawajcie, bo to czysta dywersja Brodniarza i przybocznej asysty ZNP i jakiegoś tam FZZ. W Polsce jest dwa razy więcej próbujacych uczyć, co np. w Niemczech. A 18 godz. to my pracujemy nierzdko jednego dnia, a tu na tydz. Buta, duma i nieduczenie.