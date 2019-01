Szyc obrażony... 'Panie premierze, proszę mnie do polityki nie mieszać'

"Porównywanie OFE do PPK to trochę jakby porównywać Pawła Borysa do Borysa Szyca"- stwierdził dziś premier Mateusz Morawiecki podczas ogłaszania startu Pracowniczych Programów Kapitałowych. Znany aktor oburzył się z powodu tego porównania i zaapelował na Twitterze, aby premier "nie mieszał go do polityki".

"Niektórzy, ekonomiści też, porównują ten program do OFE. Mam taki apel, żeby tego nie robić, to są bardzo różne programy. Porównywanie OFE do PPK to trochę jakby porównywać Pawła Borysa do Borysa Szyca"- podkreślił Morawiecki. Paweł Borys to szef Polskiego Funduszu Rozwoju, Borys Szyc znany jest raczej z aktorstwa. Premier wskazał jeszcze na inną różnicę między osobami, które porównał.