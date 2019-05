Szyc atakuje Klepacką: Wstyd! Nie noś orła, dziewczynko!

Nie milkną echa konfliktu między prezenterką TVN, Kingą Rusin a medalistką olimpijską, Zofią Klepacką. Do sprawy włączają się kolejni celebryci, m.in. aktor Borys Szyc, który postanowił wystosować do windsurferki pewien apel.

"Chciałam pani powiedzieć tylko, że to straszny wstyd, że obraża pani osoby LGBT"- mówi na nagraniu Kinga Rusin. Zofia Klepacka podeszła do prezenterki TVN i zapytała, czemu jest przez nią atakowana.

"Coś jeszcze chce mi pani powiedzieć? Niech się pani przedstawi, bo krzyczy pani z drugiego końca ulicy. Ta pani krzyczy do medalistki olimpijskiej "wstyd". Co ta pani osiągnęła w życiu?"-pytała windsurferka.

Dziennikarka TVN przekonuje na Instagramie, że sytuacja wyglądała nieco inaczej. Jak twierdzi, nie krzyczała do Klepackiej, ale stała spokojnie i mówiła. To sportsmenka miała podejść do prezenterki, "dzierżąc w dłoni oręż w postaci telefonu".

"Jako medalistka Olimpijska powinna wiedzieć, że koła na fladze olimpijskiej symbolizują różnorodność i jedność ludzi. Skoro tak bardzo jej to nie pasuje to może nie powinna brać udziału w Igrzyskach? Podziwiam za wyniki sportowe, ale wstyd mi, że osoba która reprezentuje nasz kraj kojarzy się na świecie z pogardą i nienawiścią dla ludzi, którzy myślą i czują inaczej niż ona"- napisała Rusin. W jej obronie stanął m.in. aktor Borys Szyc, który ostatnio obraził się na premiera Mateusza Morawieckiego za wspomnienie w przemówieniu nazwiska celebryty. Według Szyca, było to mieszanie aktora do polityki.