Szwedzki sąd skazał Polskę na 650 mln zł kary!

Przypomnijmy, konflikt do sądu trafił w 2014 r., kiedy to spółka Abris została zmuszona decyzją KNF do sprzedaży wszystkich udziałów w FM Banku. Według oficjalnych wyliczeń spółka straciła wówczas ponad 2 mld złotych. Abris ostatecznie sprzedał udziały w FM Banku innemu funduszowi – brytyjskiemu AnaCap. Później FM Bank przekształcił się w Nest Bank.