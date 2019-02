Szwedzka Agencja Obrony: Rosja przygotowuje się do wojny na dużą skalę

Eksperci Szwedzkiej Agencji Obrony (FOI) przeanalizowali ćwiczenia wojskowe w Federacji Rosyjskiej w latach 2009-2017 i doszli do wniosku, że rosyjskie siły zbrojne celowo zwiększają gotowość bojową, aby prowadzić wojnę na dużą skalę.

Rosja od 10 lat przeprowadza coraz większe manewry, co świadczy, że Kreml przygotowuje się do prowadzenia wojen na dużą skalę – stwierdzono w raporcie Szwedzkiej Agencji Obrony, opublikowanym 4 lutego na łamach serwisu internetowego think tanku, który jest jednostką strukturalną Ministerstwa Obrony Szwecji.