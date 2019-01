Szwedzi wolą islamistów od chrześcijan, PROTESTY

Nie tylko w Sztokholmie, jak zapowiadano, ale również w ośmiu innych szwedzkich miastach odbyły się wczoraj manifestacje i ekumeniczne modlitwy w obronie nawróconych na chrześcijaństwo migrantów, głównie z islamu, którym systematycznie odmawia się w Szwecji prawa do azylu.

Po nabożeństwie odbyła się manifestacja. Chrześcijanie przeszli z zapalonymi świecami, domagając się prawa do azylu dla konwertytów. Również i my należymy do przestrzeni publicznej tego kraju, dlatego ważne jest, aby pośród zgiełku Sztokholmu zabrzmiał nasz głos – powiedział pastor Daniel Alm. Na demonstracjach i modlitwie się nie skończyło. Dziś rano przedstawiciele Krajowej Rady Chrześcijańskiej, w tym kard. Arborelius, zostali przyjęci przez dyrektora szwedzkiego urzędu ds. migracji.