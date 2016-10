Szwedzi dają darmowe mieszkania terrorystom z ISIS. Czyste szaleństwo!

reklama

Darmowe mieszkania, zatrudnienie, edukacja i wsparcie finansowe, to elementy programu rehabilitacji wprowadzonego przez szwedzkie miasto Lund dla byłych terrorystów ISIS, którzy wrócą do Szwecji.

Zdaniem władz miasta działania te mają powstrzymać dżihadystów przed powrotem do sieci terrorystycznych i zintegrować ich ponownie ze społeczeństwem. Zgadzają się, że to kontrowersyjne propozycje, ale takie podejście sprawdzało się przy okazji tych co opuszczali gangi czy grupy neonazistowskie. Z jednej strony za przestępstwa należy ponieść odpowiedzialność, ale z drugiej patrząc na koszty, lepiej zintegrować osobę ze społeczeństwem, uważa koordynatorka działań przeciwko przemocy Anna Sjöstrand.

Podobnie uważa kryminolog Christoffer Carlsson, który w pomocy w integracji ze społeczeństwem widzi zabezpieczenie, żeby jednostki nie powróciły do działalności przestępczej.

Do Szwecji wróciło tymczasem 140 eurodżihadystów z terenu Syrii i Iraku i kolejne miasta jak Malmö rozważają wprowadzenie podobnych środków.

emde/Euroislam.pl

21.10.2016, 19:10