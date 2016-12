Szwecja szykuje się do wojny z Rosją? Rozesłano listy do gmin...

reklama

Fot. Wikipedia reklama

Wygląda na to, że Szwedzi przygotowują się na wojnę. Do tamtejszych gmin trafiły listy, w których Agencja Przygotowania Cywilnego zaleca przygotowywanie się do wojny oraz innych sytuacji kryzysowych.

Magnus Dyberg-Ek, przedstawiciel MSB Szwecji powiedział gazecie „Svenska Dagbladet”:

„Sytuacja bezpieczeństwa w naszym regionie się pogorszyła, musimy więc przygotować się w kontekście wojny i konfliktu. Ta strategia nie jest nowa, używaliśmy jej w czasie zimnej wojny, a teraz wzmacniamy koordynację w zakresie obrony cywilnej”

Uspokoić Szwedów próbuje jednak Svante Werger, rzecznik Agencji Przygotowania Cywilnego:

„Nic nie wskazuje na to, że wojna jest prawdopodobna. Mamy jednak upoważnienie od rządu, by się do niej przygotować. Gminy same wysyłały do władz centralnych zapytania o instrukcje, w związku ze zmianą państwowej polityki bezpieczeństwa. Stąd oficjalne listy, które wskazują, na jakich priorytetach mają skupić się samorządy”

dam/wp.pl,Fronda.pl

23.12.2016, 9:10