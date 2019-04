Szwecja: Rośnie liczba dzieci przechodzących zmianę płci. Króliki doświadczalne

ZERR0 12.4.19 10:50

Odcięte cycki albo ptaszka 'mozna cofnąć'?

No co za herezje janusz opowiada!



No i dlaczego Janusz ciągle uparcie UKRYWA 99,55% pedofilów? Ładnie to tak tuszować każde 199 na 200 przypadków? Oj chyba nie ładnie.