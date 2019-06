Szwecja przyjmowała islamistów, teraz zalewają ją terroryści

Mniej więcej co trzeci powracający terrorysta islamski był zamieszany w przestępstwo po powrocie do Szwecji, jak wykazało dziennikarskie dochodzenie przeprowadzone przez państwową telewizję SVT.

Około 150 terrorystów ISIS, którzy wyjechali do Syrii i Iraku, powróciło do Szwecji, a podobna liczba może jeszcze próbować powrócić. SVT udało się zbadać losy 41 osób, które już wróciły. Spośród nich 13 mężczyzn zostało skazanych lub jest podejrzanych o popełnienie przestępstw po powrocie. Jednym z nich był Mubashir Qadar, który ma 31 lat. Wraz z trzema braćmi przystapił do Państwa Islamskiego. Bracia Liban Qadar i Mohamed Qadar zginęli na wojnie. Sam Mubashir Qadar został ciężko ranny i wrócił do Szwecji.