Szwecja chce dawać dżihadystom... Zasiłki, pracę i mieszkania!

Władze miasta Lund w Szwecji postanowiły traktować dżihadystów z ISIS tak samo, jak neonazistów i kryminalistów kończących odsiadywać wyrok w więzieniu i chcących porzucić działalność przestępczą.

Planują przywracać terrorystów do normalnego życia, oferując im wsparcie finansowe, zatrudnienie oraz dostęp do integracji.

"O wiele taniej jest przywrócić taką osobę społeczeństwu niż doprowadzić do jej odrzucenia"-tłumaczy zatrudniona w magistracie Anna Sjöstrand, przyznając, że pomysł może wydać się nieco kontrowersyjny.

Christoffer Carlsson, kryminolog, który na zlecenie szwedzkiego rządu przeprowadził badania na temat ekstremistów, popiera ten pomysł. Uważa, że powinno się zaoferować tym ludziom dach nad głową oraz przywrócić ich na rynek pracy.

Według szacunków z co najmniej trzystu bojowników ISIS, którzy wyjechali na Bliski Wschód, by walczyć w Syrii i Iraku, do Szwecji powróciło 140.

JJ/niezalezna.pl, Fronda.pl

21.10.2016, 8:15