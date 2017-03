Szwecja akceptuje pedofilię. Czas na kamienowanie dopiero nadejdzie

reklama

Screenshot YouTube.com reklama

Mieszkająca w Szwecji czternastoletnia dziewczynka o imieniu Aisha ma decyzją sądu wrócić do swojego męża i urodzić pod jego opieką. Pracownicy socjalni z leżącego na południe od Sztokholmu Mönsterås chcieli, by trafiła do rodziny zastępczej, jednak na to sąd się nie zgodził.

Mężem Aishy jest jej kuzyn Emin, za którego wyszła w wieku 12 lat. Zanim dotarli do Europy zaszła też w ciążę. Decyzja sądu jest zaskakująca, jeśli brać pod uwagę fakt, że prawo Szwecji nie akceptuje małżeństw przed ukończeniem pełnoletności. Tu jednak sąd zadecydował inaczej. Miał to argumentować różnicami kulturalnymi oraz religijnymi między Szwecją a krajami muzułmańskimi.

Jak informuje wp.pl – w Szwecji zanotowano aż 132 przypadki małżeństw między dziećmi uchodźców oraz imigrantów, którzy przybyli z Afganistanu, Syrii i Iraku. Najgorsze jest jednak to, że jeśli dojdzie do zdelegalizowania małżeństwa – może dojść do próby zabójstwa honorowego małżonki, która jest nieletnia.

dam/wp.pl,Fronda.pl



6.03.2017, 18:00