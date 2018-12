SZTURM MODLITEWNY! Polski dziennikarz ranny w zamachu w Strasburgu. Stan krytyczny!

"To 31-letni Bartek, dziennikarz, dobry, życzliwy człowiek. Często odwiedzal w Ełku rodzinę. Stan jego jest krytyczny, został postrzelony w głowę. W modlitwie jest siła, proszę o szturm do nieba!"– napisał Tyszkiewicz na Twitterze. Dziennik Zachodni podał z kolei, że ranny mężczyzna pochodzi z Katowic i ma 36 lat. Jest pracownikiem Parlamentu Europejskiego i mieszka w Strasburgu.

Do zamachu doszło we wtorkowy wieczór. Podczas bożonarodzeniowego jarmarku w centrum Strasburga 29-letni mężczyzna pochodzenia Marokańskiego, urodzony we Francji. Napastnik strzelał otworzył ogień do tłumu ludzi. Minister spraw wewnętrznych Francji, Christophe Castner poinformował, że nie żyją trzy osoby, a 12 jest rannych.