Szturm modlitewny! Ks. bp Józef Zawitkowski w stanie krytycznym w szpitalu

Biskup senior diecezji łowickiej, ks. Józef Zawitkowski przedwczoraj, w stanie krytycznym, trafił do kliniki w Międzylesiu. W rozmowie z Radiem Maryja poinformował o tym proboszcz parafii MB Królowej Polski z Iłowa, ks. Krzysztof Borucki.

"Ksiądz biskup od 25 lipca jest w szpitalu w Międzylesiu, gdzie leczył poprzednio zapalenie płuc. Jest w stanie krytycznym, ma niewydolność serca i zapalenie płuc"-powiedział proboszcz. Jak dodał, duchowny został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.

"Miałem telefon od kierowcy biskupa, który powiedział, że stan jeszcze się pogorszył. Lekarz powiedział, że teraz jest jak jest, ale wszystko może w ciągu godziny ulec poprawie. Proszę o to, aby Rodzina Radia Maryja otoczyła księdza biskupa modlitwą"- podkreślił ks. Krzysztof Borucki.

Dołączamy się do modlitwy i zachęcamy do tego również Czytelników.

MODLITWA ZA CHOREGO DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJACEJ POMOCY

Matko Boska Nieustającej Pomocy, Twój Boski Syn, którego na ręku trzymasz, wysłuchuje każdą Twoją prośbę. Poleć Mu także chorego, za którego dzisiaj w pokorze modlę się do Ciebie. Rzeknij tylko słowo, a chory wróci do zdrowia. Nie odmawiaj mi tej łaski, chorzy mają szczególne prawo do Twej dobroci. Proś przeto Jezusa, aby nam to drogie życie zachował. Ty sama bądź dla chorego dobrą i miłosierną Lekarką, a przy Twojej Pomocy z pewnością odzyska utracone siły. Gdyby jednak Bóg, którego wola rządzi światem, inaczej postanowił, wspomóż, o Matko, chorego i daj mu siłę, aby przyjął kielich goryczy i zdał się spokojnie na rozporządzenia Boga Wszechmocnego. Daj mu cierpliwość, broń od rozpaczy, Matko, Ty jesteś tak potężna, możesz nas pocieszyć.

Jesteś Matką Najlepszą, pragniesz nas uratować.

Wysłuchaj więc nas łaskawie i przyjdź nam z pomocą. Amen

yenn/Radio Maryja, modlitewnik.com.pl, Fronda.pl