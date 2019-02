Szpiegostwo w sieci. Co nam grozi? Magazyn Śledczy Anity Gargas

Jak doszło do tego, że były wysoki funkcjonariusz ABW posiadający najwyższe certyfikaty bezpieczeństwa i wdrażający systemy ochraniające państwo polskie przed cyberatakami, został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Chin. W jaki sposób aplikacje i programy komputerowe przejmują role agentów obcego wywiadu? Dlaczego Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych rekomendował do przechowywania wrażliwych informacji o obywatelach Polski darmowy, rosyjski program 7-zip? Jaki wpływ na cyberbezpieczeństwo może mieć wprowadzenie sieci 5G? Do jakiego stopnia jesteśmy zabezpieczeni przed podsłuchami, wyciekami poufnych informacji i danych wrażliwych?