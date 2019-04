,,Szpaler dla łamistrajków'' Rzecznik dyscyplinarny zajmie się nauczycielami

W pierwszy dzień egzaminu gimnazjalnego, część nauczycieli ustawiła się w dwa równoległe szeregi. Protest odbywał się w milczeniu, a większość jego uczestników była ubrana na czarno. W taki sposób odprowadzano tych, którzy zostali skierowani do szkoły, by w zastępstwie strajkujących pilnować młodzież podczas egzaminu. Przechodzący przez szpaler czytali plakat z wypisanym początkiem tekstu piosenki Lombardu ("Przeżyj to sam").