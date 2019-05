'SZPAGAT INTELEKTUALNY' Wielowieyskiej!!! 'Kpiny z procesji Bożego Ciała-obrzydliwe, ale...'

Dziennikarka "Gazety Wyborczej", Dominika Wielowieyska skrytykowała kpiny z procesji Bożego Ciała na marszu LGBT w Gdańsku. Nie przeszkodziło jej to jednak wykonać "szpagatu intelektualnego", pisząc o "proporcjach".

"Obsceniczne kpiny z procesji Bożego Ciała są obraźliwe. Co to ma wspólnego z prawami LGBT? Ale to jeden wyskok na demonstracji, która miała dobre intencje. Zresztą warto znać proporcje: mnie bardziej razi fakt, że pedofil odprawia mszę i odmawia różaniec na antenie Radia Maryja"- napisała na Twitterze Wielowieyska.