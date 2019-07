Szokujące! Żony bojowników ISIS wracają do Niemiec

Rrząd Niemiec musi sprowadzić do kraju niemiecką obywatelkę, która wyszła za domniemanego bojownika Państwa Islamskiego (IS), a wraz z nią ich troje dzieci - informują dziennikarze brytyjskiej BBC. Ta szokująca decyzja niemal natychmiast wywołała burzę w lokalnych mediach.

Do tej pory władze niemieckie deklarowały gotowość do przyjęcia części dzieci islamistów, ale bez towarzyszących im matek, których możliwa radykalizacja budziła obawy ze względów bezpieczeństwa. W tym konkretnym przypadku sąd doszedł do wniosku, że brak działania sprawiłby, że dzieci byłyby narażone na "poważny, nieuzasadniony i nieuchronny uszczerbek".