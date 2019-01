Szokujące zeznania współwięźnia o Stefanie W. ,,Wiedział, jak zabijać''

Stwierdził też, że jego atak na prezydenta to nie pierwszy raz, kiedy posłużył się nożem. Dodał, że różnica jest taka, że do tej pory nikogo jeszcze nie zabił. Tu padły też naprawdę szokujące słowa:

„To jest bardzo chory facet. Codziennie coś innego. On nie był jeden, ich jest dwóch. Potrafił w nocy się budzić i próbować stamtąd wyjść, pytał, gdzie jest. Nie wiem, skąd się wziął prezydent Adamowicz, bo nigdy o nim nie mówił. Ale on zawsze był przeciwko tym, co mieli władzę”.

„Przykro, że tak się stało, natomiast jak dla mnie, to prędzej czy później to musiało nastąpić. Jeśli nie z Pawłem Adamowiczem, to z jakąkolwiek inną znaną osobą, dlatego że on zawsze chciał być w błysku fleszy, dosłownie. Chciał być znany”.