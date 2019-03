Szokujące zeznania Bondaryka: Brakowało pieniędzy na działalność ABW. Horała: Chyba Pana nie lubiano w rządzie...

Szef komisji śledczej pytał byłego szefa ABW, czy w 2009 r. trafił do niego raport MSWiA na temat stanu bezpieczeństwa Polski w 2008. Bondaryk odparł, że "prawdopodobnie tak", a Agencja "w jakiejś części dostarczała danych do tego raportu".

"Myślę, że przedstawiciele ABW uczestniczyli w tych pracach. Na pewno to opiniowaliśmy, a minister Adam Rapacki koordynował to. Ta współpraca była zawsze dobra"-podkreślił świadek. Członkowie komisji chcieli również wiedzieć, czy Bondaryk ma wiedzę na temat zahamowania prac nad strategią dotyczącą zwalczania przestępczości zorganizowanej i zmianie nazwy tego dokumentu ze "strategii" na "plan". W ocenie posła Horały, miało to spowodować, że nie było dodatkowych środków na jej wdrożenie, a co za tym idzie- na zwalczanie przestępczości zorganizowanej.