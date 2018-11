Szokujące!!! W TVP o... '6-letnich lesbijkach' i '8-letnich gejach'!

#Minęła20 Słyszałem w swoim życiu o gejach i lesbijkach, ale pierwszy raz słyszę o 6 - 7 letnich lesbijkach czy 8 letnich gejach. Proszę @tvp_info nie zapraszajcie Dariusza Szweda do studio, bo to co gość gada jest chore i obrzydliwe🤮🤮🤮🤮 pic.twitter.com/lMLB74TXx6

"Chodzi o to żeby nie było stronniczej edukacji, tylko edukacji była równościowa, a to oznacza, że jeśli mamy sześcioletnią, czy siedmioletnią lesbijkę, albo ośmioletniego geja w szkole, to on musi się czuć w tej szkole bezpiecznie, on musi mieć prawo na przykład do okazywania uczuć, bo czasami ośmioletnie dzieci także okazują sobie uczucia osobom, w których się na przykład zakochują, muszą mieć prawo pełnej ekspresji"- stwierdził jeden z gości TVP Info, Dariusz Szwed z partii Zieloni, który dyskutował z publicystą katolickim, Robertem Tekielim.