Szokujące świadectwo chrześcijanina z Iraku

Ten krótki film zrealizowany przez Salezjański Wolontariat Misyjny jest dla świata wstrząsający. Nie da się tego w żaden sposób zbagatelizować, pominąć czy przemilczeć. Prześladowanie chrześcijan w Iraku, z którego uciekło już milion chrześcijan to fakt. Świat Zachodu jak na razie milczy, bądź przygląda się tępo przez swoje lewicowe i laickie okulary. Na ulice wychodzą, gdy podważa się ich ideologię antychrześcijańską – jak w przypadku bezsensownej akcji „Je suis Charlie”, pełnej utopijnych marzeń o Europie wyzbytej z sacrum. A gdzie przedstawiciele polityczni, intelektualiści i wszelkiej maści publicyści i autorytety kultury, gdy islamscy terroryści wysadzają kościół pełen modlących się chrześcijan? Nic ich to nie obchodzi, nawet można powiedzieć że według ich marzeń utopijnych o świecie bez Boga, dobrze się dzieje że trwa taka rzeź chrześcijan.

Świadectwo Zayeeda powinno być puszczane na okrągło we wszystkich mediach. Nie po to by oswajać widza z barbarią islamską, ale by ukazać cierpienie ludzi, którzy muszą uciekać ze swych domów z obawy przed ucięciem głowy. Nieustanna rzeź dokonywana rękami islamskich terrorystów domaga się sprawiedliwości. Europa ma obowiązek wobec chrześcijan prześladowanych na Bliskim Wschodzie. Gdyby nie chrześcijaństwo Europy by nie było! Przyszłością świata nie są antyklerykalni „herosi” rysujący karykatury Mahometa czy kpiący sobie z Trójcy Przenajświętszej. Prawdziwymi bohaterami są Ci, którzy oddają życie za wiarę w Jezusa Chrystusa. I każdy z nas ma obowiązek moralny pomagać prześladowanym chrześcijanom.

Arcybiskup Henryk Hoser w wywiadzie dla telewizji razem.tv powiedział jedno: o dzisiejszy pokój trzeba zacząć walczyć: „„Bez użycia siły zbrojnej nie wprowadzi się pokoju w dzisiejszym świecie. Z tym, że za tą siłą zbrojną powinny być bardzo wyraźne przesłania dotyczące wartości życia ludzkiego, szacunku dla religii, szacunku dla poszczególnych kultur i uczenie się współistnienia w pokojowym świecie”.Niech Europa wreszcie otworzy swe oczy na rzeczywistość, niech otrząśnie się z bełkotu pseudointelektualnego, lewicowej poprawności politycznej i utopijnego antyklerykalizmu!

Zobaczcie wstrząsające świadectwo Zayeeda:

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. (Mt 5, 10)





Philo

11.12.2016, 13:30