Szokujące słowa papieża

"Europa i inne części świata przeżywają kryzysowe chwile w zarządzaniu polityką migracyjną" - powiedział papież Franciszek w rozmowie z pismem włoskiego MSW, "Liberta civili".

Franciszek skupia się na mediach, które krytykują masową imigrację do Europy. "Ileż to razy słyszy się o «nielegalnych» jako synonimie migrantów. To nie jest w porządku: jest to przykład informacji, która wychodzi od błędnej przesłanki i która skłania opinię publiczną do wypracowania niekorzystnej oceny całego zjawiska" - powiedział.

Wzywał następnie, by wyjaśniać rozmaite przyczyny imigracji. Łamanie praw człowieka, konflikty społeczne, brak dóbr pierwszej potrzeby, kataklizmy naturalne i te, spowodowane przez człowieka - wszystko to powinno być opowiedziane w sposób czytelny, tak aby odbiorcy mieli właściwą wiedzę na temat zjawiska migracji, a w konsekwencji właściwe podejście do niego" - mówił.

"Zawsze słyszymy o wszystkim złym, co robi imigrant czy uchodźca, ale bardzo rzadkie jest informowanie o dobrych historiach z nimi związanych" - ubolewał Franciszek.

Jak dodawał, dobre informacje mogłyby "burzyć mury strachu i obojętności". Jeżeli media będą "prezentować ludzki aspekt" zjawiska imigracji, bo wówczas przekroczone zostaną stereotypy i obawy i możliwe będzie prawdziwe spotkanie ludzi.

Jak mówił Franciszek, dla chrześcijan "pokojowa integracja ludzi odmiennych kultur" miałaby być odzwierciedleniem katolickości Kościoła. Zdaniem papieża... imigracja oferuje szansę spotkania i rozwoju dla wszystkich.

"Wszyscy jesteśmy zjednoczeni w pragnieniu zapewnienia godnego życia każdemu mężczyźnie, kobiecie i dziecku zmuszonym do opuszczenia kraju. Nie ma takiej różnicy wiary, która mogłaby stanąć przeciwko temu pragnieniu" - deklarował.

Papież zaznaczał, że imigranci muszą akceptować prawa, zwyczaje i tradycje krajów, do których przyjeżdżają.

I wszystko to byłoby naprawdę słuszne i właściwe, gdyby nie pewien "drobny" fakt". Berlin, Londyn, Sztokholm - to tylko trzy ostatnie przykłady na "integrację" islamskich przybyszów. To się niestety nie może udać!!!

10.04.2017, 10:15