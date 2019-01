Szokujące słowa Cejrowskiego o pogrzebie Adamowicza! ''Śmierć celebrowana jakby zmarł Stalin''

Skorpion 17.1.19 13:03

Ks Jankowskiego też wystawiano na piedestały. Nawet zbudowano mu pomnik , który teraz chcą zburzyć. To dziwne , że w Polsce wybierani i szanowani są ludzie z nieczystą kartą życiową. W Łodzi wybrano na prezydenta miasta skazaną prawomocnym wyrokiem. Jakiegoś sołtysa ,który był w więzieniu na stołek przewodniczącego. Nijaki Owsiak też ma przegrane sprawy sądowe i to za bardzo niemiłe postępowanie. Co się z wami ludzie dzieje ? Straciliście instynkt zachowawczy czy sami boicie się , że możecie mieć kłopoty i nie będzie was miał kto bronić. To znacz trzeba będzie odpowiadać a nie unikać w dziwny sposób odpowiedzialności. To się zemści na nas wszystkich. A nie wierzę aby wśród zwolenników PO nie było uczciwych ludzi. Są . Ale jako osoby uczciwe nie wierzą w draństwa innych. Propaganda POwska robi swoje i pada na bardo podatny grunt.