Szokujące słowa bluźniercy Misiło! ,,Chrystus nie miałby nic przeciwko koszulce z napisem Konstytucja na krzyżu''

Piotr Misiło z Nowoczesnej wielokrotnie już pokazał, że potrafi się zbłaźnić po prostu koncertowo. Tym razem jednak jego słowa to po prostu skandal. Ten polityk jest w stanie powiedzieć każdą bzdurę, byle tylko usankcjonować w oczach wyborców kuriozalne protesty opozycji totalnej i jej zwolenników.

Misiło w rozmowie na antenie Polskiego Radia powiedział:

„Gdyby Jezus Chrystus zszedł dziś nie ziemię to nie miałby nic przeciwko koszulce z napisem „konstytucja” na krzyżu”.

Przede wszystkim – skąd polityk Nowoczesnej ma pojęcie, co Chrystus zrobiłby w danej sytuacji politycznej? Misiło ponadto kpi z wiary katolickiej redukując Boga, Jezusa Chrystusa, do polityka, który rzekomo miałby być przeciwny rządom PiS. Co najbardziej kuriozalne – słowa te mówi człowiek pochodzący ze środowiska, które bez przerwy zarzuca PiS nadmierne zbliżenie z Kościołem katolickim i wiarą jako taką.

Posłowi Nowoczesnej zalecamy, żeby najpierw myślał, potem mówił, a nade wszystko – lekturę Pisma Świętego. W to, że zrozumie, jak wielką świętością dla katolika jest krzyż Jezusa Chrystusa, nie jesteśmy już w stanie uwierzyć. Wstyd.

dam/Polskie Radio,Fronda.pl