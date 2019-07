Szokujące! Siedziba telewizji ostrzelana z granatników

Policja podała, że zniszczona została fasada budynku. Znaleziono część granatnika i skierowano do ekspertyzy. Na miejscu pracują śledczy. Informację o zdarzeniu przekazano też Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy, która ma pomagać w śledztwie.

Stacja 112 Ukraina wchodzić w składu holdingu „Nowosti” należącego do Tarasa Kozaka, współpracownika Wiktora Medwedczuka (ros. Miedwiedczuka). To prawnik i były szef administracji prezydenta Ukrainy Leonida Kuczm, obecnie magnat medialny i prorosyjski polityk. Medwedczuk jest przyjacielem prezydenta Rosji Władimira Putina. Ostatnio inna stacja, należąca już bezpośrednio do Medwedczuka, zasłynęła pomysłem niedoszłego ukraińsko-rosyjskiego telemostu.