Szokujące! Oto, jak francuska policja traktuje dziennikarza

🇫🇷 Rouen. Policja vs dziennikarz lokalnych mediów.

- Wynocha!

- Ej, jestem dziennikarzem. Dajcie mi pracować!

- Wynocha! - Policjant w cywilu celuje z flash balla w twarz.

- Opuść to! Opuść to! Jestem dziennikarzem, mam prawo tu być.

Cios pałką w rękę.https://t.co/JnvxsFVab7