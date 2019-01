Co znaleźli policjanci w domu Stefana W.? Cały arsenał

W mieszkaniu zabójcy Pawła Adamowicza funkcjonariusze odkryli jeszcze dwie maczety oraz bliźniaczo podobny do tego, którym Stefan W. zabił prezydenta Gdańska, nóż desantowy. „Nie wiadomo czy Stefan W. używał tych noży, by atakować ludzi, ale na broni się zna” - pisze „Super Express”.

Jeden z noży to klasyczna, długa maczeta, jednak z piłką do cięcia, druga to tzw. kukri, pochodząca z Nepalu, która: