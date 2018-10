Szokujące! Niemiecka prawniczka przyznaje: Co wolno Niemcom, to nie Polakom

Niemiecka prawniczka Anne Sanders mówi w rozmowie z ,,Deutsche Welle'', że Polacy nie mogą sami mianować sobie sędziów. Mogą to robić Niemcy, przyznaje, bo - jak argumentuje - u Niemców to jest inna kultura.

Dalej rozmowa przybiera charakter wprost niebywały. Pani Sanders krytykuje bowiem PiS za ,,upolitycznianie'' sądownictwa, ale... przyznaje, że w Niemczech jest podobnie. Jej argument? ,,System obowiązujący w Niemczech obowiązuje dłużej'' oraz ,,w Niemczech jest coś takiego, co można nazwać kulturą niezależności''.

To znaczy: te same rozwiązania są dobre w Niemczech, ale w Polsce już nie.

AS: Tego argumentu PiS wciąż używa, ale KRS jest organem przewidzianym w polskiej konstytucji, którego zadaniem jest strzeżenie niezawisłości sądów. To zaś oznacza, że sędziowie mogą podjąć decyzję niezgodną z decyzją podjętą przez większość parlamentarną. PiS odbiera sędziom niezależność i osadza w sądach swoich zwolenników. Tak nie może być. Sędzia nie może być szafarzem określonej polityki, tylko musi mieć prawo do podejmowania także decyzji niewygodnych dla partii rządzącej.