Szokujące! Koncert WOŚP ochraniali niepełnoletni pracownicy!

Piotr Nowak 21.1.19 19:35

To gdzie była policja Józek?

Miesięcznice jak były to ściągali policjantów z całej polski. I nikt się nie pytał czy to jest impreza "masowa"

Ważne było że dla była dla pis-kato-pjbw i że Naczelny nienawistnik państwa był.

Gdzie była policja na największej imprezie charytatywnej w Polsce?

No kwa gdzie? I dlaczego?