Szokujące groźby pod adresem księdza! ,,Je..na katolicka kanalio''; ,,Wym....jemy wszystkich'' [18+]

Olej 11.6.19 11:33

Co robią służby ????



To nie jest wybryk pojedynczego wariata, tylko skonkretyzowana robota operacyjna obcej agentury, propagandy i dezinformacji na wielu poziomach oddziaływania !!!



W środowiska anarchizujące sytuację w Polsce należy wprowadzić ludzi z instytucji bezpieczeństwa i rozwalać je umiejętnie od środka, neutralizować groźnych osobników.

Zewnętrzne czynniki wspierające tzw. opozycję dążą do eskalacji wewnętrznego konfliktu, a potem do przejęcia władzy działaniem ulicy i społecznego bezwładu. To jest niezwykle groźne dla nas wszystkich. Dla Polski. Jest potrzebą chwili radykalne działanie państwa żeby obronić nas wszystkich przed degrengoladą.