Szokujące. Co 7 sekund wydawana jest za mąż dziewczynka w wieku do 15 roku życia

Jak podaje w swoim raporcie międzynarodowa organizacja Save the Children, co 7 sekund dziewczynka, która nie ma jeszcze 15 lat bierze ślub. Zgodnie z danymi UNICEF obecnie 700 milionów dzieci przebywa w związkach małżeńskich. Do roku 2030 ta liczba ma wzrosnąć do 950 mln.

Kraje, w których najczęściej dochodzi do procederu wydawania za mąż dziewczynek poniżej 15 roku życia to w większości państwa, gdzie przeważającą lub dominującą religią jest islam. Organizacja Save the Children wylicza Afganistan, Jemen, Somalię, Niger, Czad, Mali, Republikę Środkowej Afryki czy Indie.

Część wydawanych za mąż dziewczynek ma nie więcej 10 lat a śluby zawierane są znacznie starszymi mężczyznami.

Śluby dziewczynek w tak młodym wieku stanowią dla nich poważne zagrożenie w przypadku zajścia w ciążę. Znacząco wzrasta ryzyko śmierci i powikłań przy porodzie. Dzieci tracą również możliwości prawidłowego rozwoju, edukacji czy prawa do dzieciństwa. Wzrastają zagrożenia przemocą wobec nich, gwałtów czy zakażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Dane są zatrważające a prognozowane tendencje jeszcze gorsze. Biorąc pod uwagę europejskie normy, w niektórych rejonach Afryki i na Bliskim Wschodzie dochodzi do zalegalizowanej pedofilii na ogromną skalę.

LDD/TVP Info, Fronda

11.10.2016, 16:15