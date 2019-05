Szokujące, antykościelne wystąpienie na UW przed Tuskiem! ,,Opluwa Krzyż, religię i naszą wiarę''

kalinka 3.5.19 20:16

PO to taka sama jak PIS opcja żydowska z ta różnicą, że PIS to linia izraelsko-amerykańska a PO to linia niemiecko-francuska, przypominam , że za rządów PO podjęto pierwszą próbę realizacji roszczeń żydowskich poprzez sprzedaż lasów państwowych przez WSI Komorowskiego, zabrakło wtedy tylko kilku głosów, nie ma znaczenia kto będzie rządził, układ POPIS dąży do tego samego w stosunku do żydów, atak na kościół to tylko przyciągnięcie ciemniaków, którzy uważają, że jak zlikwidują kościół to nastanie era szczęśliwości, nie ukrywam, że księża i niektórzy hierarchowie im w tym pomagają